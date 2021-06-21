США випробували свій авіаносець за допомогою вибуху. Корабель встояв, а бомба спричинила землетрус

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U.S. Navy

Військово-морські сили США випробували свій авіаносець Gerald R. Ford за допомогою вибуху. Корабель залишився цілим, а бомба спричинила землетрус магнітудою 3.9.

Про це пише пресслужба ВМС США.

Випробування провели біля східного узбережжя США, в Атлантичному океані. Подібним тестам піддається майже кожен американський авіаносець, вони мають назву Full Ship Shock Trials.

Для таких випробувань біля кораблів влаштовують керований вибух потужної вибухівки вагою понад 18 тисяч кілограмів.

Після тестів авіаносець вирушить на додаткове обслуговування та ремонт.