США випробували свій авіаносець за допомогою вибуху. Корабель встояв, а бомба спричинила землетрус
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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U.S. Navy
Військово-морські сили США випробували свій авіаносець Gerald R. Ford за допомогою вибуху. Корабель залишився цілим, а бомба спричинила землетрус магнітудою 3.9.
Про це пише пресслужба ВМС США.
Випробування провели біля східного узбережжя США, в Атлантичному океані. Подібним тестам піддається майже кожен американський авіаносець, вони мають назву Full Ship Shock Trials.
Для таких випробувань біля кораблів влаштовують керований вибух потужної вибухівки вагою понад 18 тисяч кілограмів.
Після тестів авіаносець вирушить на додаткове обслуговування та ремонт.
- Американський авіаносець Gerald R. Ford — один із найбільш сучасних американських авіаносців. Його спустили на воду у 2013 році, а офіційно прийняли на озброєння лише в 2017 році. Екіпаж корабля — майже 5 тисяч військових. На своєму борту він може тримати близько 90 різних літаків, гелікоптерів та безпілотників.