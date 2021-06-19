Помер блогер та письменник Gorky Look Святослав Волков

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Помер письменник та військовий медик Святослав Волков, більш відомий під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).

Про смерть блогера повідомив волонтер Микола Будерацький.

За попередньою інформацією, у письменника відмовили нирки.

Також про смерть Волкова повідомив колишній нардеп Борислав Береза.

«Ти пішов у найкращий світ, друже. Я так сумуватиму за тобою. Більше не зможемо поїхати в Дніпро на Блогерфест, більше не будемо дуріти, і не порадуєш своїх шанувальників своїми текстами. Дуже боляче… Спочивай з миром», — написав Береза.