У Ялті через потоп загинула одна людина, ще 18 — травмовані

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Крим.Реалії

На Кримському півострові в окупованій Росією Ялті через проливні дощі з берегів вийшла річка Водоспадна, утворивши потоп. Внаслідок цього 18 людей отримали травми, один чоловік загинув, одна жінка пропала безвісти.

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Серед постраждалих двоє людей потрапили до лікарні, ще одного прооперували. Тепер рятувальники шукають загублену безвісти жінку.

Загалом зливи підтопили 101 будинок, з 43 вже відкачали воду. Рятувальники евакуювали 608 людей, а пункти тимчасового розміщення прийняли 90 мешканців.

Станом на ранок 19 червня були знеструмлені 7 211 абонентів, від газопостачання відключили 235 абонентів. Водовідведення проводять у штатному режимі.

Тепер річка поступово повертається у своє річище, а потік уже значно зменшився. Ялтинців попередили про відключення водопостачання в місті, місцевих жителів закликали запасатися питною водою.

Разом з тим на півострові оголошено штормове попередження на 19—20 червня.

Нагадаємо, 17 червня через зливи затопило Керч та Севастополь. Дощі йдуть у Криму з кінця травня практично щодня. Разом з тим злива 17 червня торкнулась і міста Бердянськ (Запорізька область) — там також підтоплені кафе та пляжі.