«Це неприйнятно». Меркель нагадала Росії, що ЄС не визнає анексії українського Криму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Angela Merkel
Німеччина «тісно пов’язана з Росією» історично та економічно, але попри це ЄС не може прийняти російської анексії українського Криму.
Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель у промові з нагоди наближення 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР.
Також, за її словами, Берлін «засмучує те, що активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена — більш того, стала неможливою».
«Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини. І все ж ми, як і раніше, потребуємо діалогу з Росією. Наші країни тісно пов’язані з історичної, суспільної та економічної точок зору», — зауважила Меркель.
Вона також додала, що анексія Росією українського Криму та підтримка сепаратистів на Сході України є порушенням міжнародного права.
«Для Німеччини, як і для всього Європейського Союзу, це неприйнятно», — наголосила канцлерка.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.