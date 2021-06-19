У Великій Британії можуть змінити політику вилову восьминогів, оскільки вони «відчувають біль і радість»

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У Великій Британії влада планує ухвалити закон, який захищатиме тварин, що «наділені почуттями». Наразі до законопроєкту включили риб та інших хребетних, однак учені кажуть, що омари та восьминоги теж заслуговують потрапити у список, оскільки вони можуть «відчувати біль і радість».

Якщо омарів та восьминогів включать до законопроєкту, тоді влада буде вимушена змінити політику щодо вилову цих тварин, повідомляє The Guardian.

Законопроєкт про добробут тварин визнає, що деякі тварини можуть бути наділені такими почуттями, як біль, страждання, радість, тому вони потребують додаткового захисту.

Втім Консервативний фонд добробуту тварин вважає, що до законопроєкту необхідно включити деяких безхребетних, оскільки вони «надзвичайно розумні». Наприклад, омари та восьминоги законодавчо не захищені, бо їх не визнають створіннями, які можуть мати складні почуття.

«Ракоподібні та головоногі, безперечно, відчувають світ кардинально інакше, ніж ми. Але важливим є те, що вони переживають насолоду та біль», — кажуть експерти.

У фонді посилаються на дослідження, які показують, що ракоподібні та головоногі знають, як уникати хижаків, і можуть вдаватися до компромісів між болем та потраплянням у небажане середовище, між болем і потребою їсти.