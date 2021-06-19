На президентських виборах в Ірані переміг Ібрагім Райсі. Його кандидатуру підтримував верховний лідер

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На президентських виборах в Ірані переміг суддя Ібрагім Райсі. Усі експерти сходилися на тому, що його перемога практично очевидна, адже цю кандидатуру підтримує верховний лідер країни Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Reuters.

Явка на виборах становила 48%. Уже підрахували приблизно 90% з 28,6 мільйона бюлетенів — з них за Райсі 17,8 мільйона. Такі цифри дають йому незаперечну перевагу.

Райсі не пропонував детальної політичної чи економічної програми під час своєї виборчої кампанії, але підтримав відродження ядерного пакту — це призведе до ослаблення санкцій США, які підірвали економіку.

Новий президент Ірану є консервативним священнослужителем і сеїдом — так у шиїтській традиції називають тих, хто веде свій родовід безпосередньо від пророка Мухаммеда. Він відомий за своєю антизахідної риторикою і вважається близьким до верховного лідера Ірану Хаменеї.

До призначення у 2019 році верховним суддею обіймав посади генпрокурора і заступника верховного судді. У 1988 році він був одним з чотирьох суддів, які засідали в так званих «комісіях смерті» та засудили до страти десятки тисяч людей. У 2017 році він теж брав участь у президентських виборах, але програв.

Наразі Райсі перебуває у санкційному списку США за порушення прав людини.