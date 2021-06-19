В Україні від коронавірусу вже зробили понад 2 мільйони щеплень

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В Україні за добу 18 червня зробили 67 101 щеплення від коронавірусу, що дозволило перетнути позначку у 2 мільйони від початку кампанії. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Станом на ранок 19 червня в Україні зробили 2 056 499 щеплень. Першу дозу отримали 1 700 709 людей, другу — 355 790.

Що стосується коронавірусу, то за добу 18 червня виявили 852 нові випадки. Найбільше — у місті Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях. Також за минулу добу шпиталізували 571 людину, одужали 2 736 пацієнтів, а померли 40.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили 2 229 044 хворих на коронавірус, з них одужали 2 150 708, а померли 51 992.