Євро-2020: Англія і Шотландія зіграли внічию

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Збірна Англії у матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020 зіграла внічию зі збірною Шотландії. Матч на лондонському стадіоні «Вемблі» завершився з рахунком 0:0.

Протягом всього матчу на суперника «тиснула» Англія, але Шотландія вміло побудувала захист. При цьому шотландці за гру провели більше ударів (11) по воротах суперника. Англійці зробили 9 ударів.

У групі D перше і друге місце займають збірні Англії та Чехії, а третє і четверте хорвати і шотландці.

У 3-му турі групового етапу Англія і Чехія гратимуть 22 червня. В цей же день пройде матч між Шотландією та Хорватією. Сьогодні, 18 червня, Чехія і Хорватія також зіграли внічию — 1:1.

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