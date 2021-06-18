У США день скасування рабства оголоcили федеральним святом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
У США день скасування рабства (19 червня) став федеральним національним святом. Відповідний закон підписав президент Джо Байден.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Тепер щороку в США 19 червня відзначатимуть День національної незалежності.
«Сьогодні ми проголошуємо 19 червня федеральним святом. [...] Я сподіваюся, що це початок змін в наших відносинах одне з одним. Великі нації не ігнорують найболючіші моменти своєї історії, а приймають їх», — сказав Байден.
Раніше за введення свята проголосували обидві палати Конгресу.
- 19 червня 1865 року за кілька днів до закінчення Громадянської війни в США штат Техас оголосив всіх рабів вільними людьми, ставши останнім, хто це зробив. Формально рабство 1 січня 1863 року забороняв президент Авраам Лінкольн, але фактично жителі півдня йому не підкорилися. Це тільки посилило опір у війні.