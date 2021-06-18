РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса

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Офіс президента України / Facebook

РНБО України ввела санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в пʼятницю.

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати проти цього пана», — заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що санкції проти Фірташа повʼязані з «його участю в титановому бізнесі».

«Це поставка сировини, яка потім йде, і це відстежено нашими розвідниками, на військові обʼєкти РФ. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалось», — пояснив він.

Крім Фіршата під санкції потрапляють «ті підприємства, що безпосередньо афілійовані з ВПК РФ, які використовують цей титан саме у військовій сфері».

Також апарат Ради національної безпеки і оборони за сприяння Служби безпеки України і контррозвідників проведе додаткову перевірку трьох осіб, які потрапили до списку санкцій «злодіїв в законі» і «кримінальних авторитетів».

Крім того, Україна вирішила ввести санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, повʼязаних зі спецслужбами Російської Федерації.

«Це юридичні і фізичні особи, які безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на обʼєкти критичної інфраструктури нашої країни», — сказав Данілов.

Атаки цього вірусу у 2017 році зазнали сайти Міністерства внутрішніх справ та Секретаріату Кабінету міністрів, Державна фіскальна служба, «Нова пошта», «Укртелеком», «Ощадбанк», «Київенерго», заправки WOG, мобільний оператор «Київстар», магазини «Епіцентр» та багато інших. А в аеропорту «Бориспіль» перестало працювати табло.