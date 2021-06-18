Гутерріш удруге став генсеком ООН

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Генеральна Асамблея ООН 18 червня призначила на другий строк чинного генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Про це оголосив голова Генасамблеї ООН Волкан Бозкір, повідомляє Reuters.

«Маю честь оголосити про те, що Гутерріша після акламації [спрощеного порядку ухвалення або відхилення рішення] призначено генеральним секретарем ООН на другий строк повноважень. Він починається 1 січня 2022 року і триває до 31 грудня 2026 року», – заявив він під час засідання.

Після оголошення про призначення Бозкір запросив до зали Гутерріша і привів його до присяги.

«Мене переповнюють емоції і думки. Я вдячний вам за довіру. Робота в ООН – це величезний привілей і найблагородніший обовʼязок. Особливо вдячний Португалії за те, що знову висунула мою кандидатуру», — відреагував Гутерріш на своє переобрання.

Він пообіцяв боротися за скорочення бідності, голоду і глобальних конфліктів.

«Потрібно повернути назад цю кризу, світ повинен йти по шляху відновлення і «зеленого» розвитку. Вже сьогодні від початку пандемії ООН почала працювати по-новому», — наголосив генсек.

Гутерріш був єдиним кандидатом на пост генсека ООН. Його кандидатуру 8 червня підтримала Рада Безпеки ООН. До роботи в ООН Гутерріш був премʼєр-міністром Португалії з 1995-го до 2002 року. Потім він був главою агентства ООН у справах біженців з 2005-го до 2015 року.