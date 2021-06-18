В Індонезії сотні вакцинованих медиків захворіли на COVID-19. Їх щепили препаратом від компанії Sinovac
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jernej Furman / Flickr
Понад 350 індонезійських лікарів та медичних працівників захворіли на COVID-19, попри те що вони були щеплені вакциною Sinovac. Десятки медиків довелось госпіталізувати з високою температурою та низьким рівнем кисню у крові.
Однак сотні інших медиків переносять хворобу безсимптомно, повідомляє СNN.
Керівник районного управління охорони здоровʼя Кудуса в Центральній Яві Бадай Ісмойо занепокоєний щодо ефективності деяких вакцин проти більш заразних варіантів вірусів, наприклад «індійського» штаму. Втім чиновник визнає, що більшість хворих медиків почувається добре та не потребує госпіталізації.
Індонезійські медичні працівники були одними з перших, хто отримав щеплення, коли в січні розпочався процес вакцинації. За даними Індонезійської медичної асоціації (IDI), майже всі отримали вакцину проти COVID-19, розроблену китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.
Всесвітня організація охорони здоров’я закликала Індонезію посилити карантинні обмеження на тлі нової хвилі пандемії, викликаної поширенням мутованих штамів коронавірусу.
Сплеск заражень спостерігається у провінціях, які розташовані на найбільш густонаселеному острові Індонезії — Ява.
Зазначимо, Україна вже отримала 1,7 мільйона доз вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Загалом держава законтрактувала 1,9 мільйонів доз цього препарату.
- CoronaVac — вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент — нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але провокують імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Для повноцінної імунізації людина має отримати дві дози з інтервалом у два тижні.
- Раніше дослідження вакцини у Бразилії показали, що ефективність препарату становить лише 50,38%. Згодом українська фармкомпанія «Лекхім» повідомила, що в Туреччині завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини, де її ефективність оцінили у 83,5%.
- Водночас останнє дослідження вакцини в Індонезії показало, що препарат має майже 100%-вий захист від ускладнень COVID-19, проте виробник поки що відмовився коментувати ці дані.
- Тим часом в Індонезії у сільських районах місцева влада та поліція видають вакцинованим людям живих курчат, щоб мотивувати населення щепитися проти коронавірусу.