В Індонезії сотні вакцинованих медиків захворіли на COVID-19. Їх щепили препаратом від компанії Sinovac

Новини

Jernej Furman / Flickr

Понад 350 індонезійських лікарів та медичних працівників захворіли на COVID-19, попри те що вони були щеплені вакциною Sinovac. Десятки медиків довелось госпіталізувати з високою температурою та низьким рівнем кисню у крові.

Однак сотні інших медиків переносять хворобу безсимптомно, повідомляє СNN.

Керівник районного управління охорони здоровʼя Кудуса в Центральній Яві Бадай Ісмойо занепокоєний щодо ефективності деяких вакцин проти більш заразних варіантів вірусів, наприклад «індійського» штаму. Втім чиновник визнає, що більшість хворих медиків почувається добре та не потребує госпіталізації.

Індонезійські медичні працівники були одними з перших, хто отримав щеплення, коли в січні розпочався процес вакцинації. За даними Індонезійської медичної асоціації (IDI), майже всі отримали вакцину проти COVID-19, розроблену китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала Індонезію посилити карантинні обмеження на тлі нової хвилі пандемії, викликаної поширенням мутованих штамів коронавірусу.

Сплеск заражень спостерігається у провінціях, які розташовані на найбільш густонаселеному острові Індонезії — Ява.

Зазначимо, Україна вже отримала 1,7 мільйона доз вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Загалом держава законтрактувала 1,9 мільйонів доз цього препарату.