У Чорнобильському заповіднику відкривають велосипедні та водні маршрути
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Кароліна Ускакович / «Бабель»
У зоні відчуження на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника 22 червня відкриваються велосипедні та водні маршрути.
Про це Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило у Facebook.
Всього діятиме пʼять водних та один велосипедний маршрут:
- № 14: Ріка Уж — ріка Припʼять — місто Чорнобиль;
- № 15: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — ріка Дніпро — село Теремці;
- № 16: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — місто Чорнобиль;
- № 17: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — Залізничний міст;
- № 18: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — ріка Брагінка — село Ладижичі;
- Веломаршрут: КПП «Зелений мис» — село Оташів — село Куповате — село Опачичі.
У коментарях на запитання про те, чи можна проїхати цим маршрутом своїм транспортом, в агентстві відповіли: «Ні, водним та велотранспортом забезпечують під час екскурсій». Ціни треба уточнювати у туроператорів.
В агентстві наголосили, що маршрути перевірені та безпечні, рівні можливого опромінення не будуть перевищені.
- У 2021 році СБУ оприлюднила секретні документи про аварію на Чорнобильській АЕС — там є найперша доповідь «наверх» про вибух.
- Учені встановили, що радіація, отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, майже не вплинула на їхні статеві клітини і, відповідно, не погіршила здоров’я їхніх дітей.