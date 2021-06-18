У Чорнобильському заповіднику відкривають велосипедні та водні маршрути

Новини

Кароліна Ускакович / «Бабель»

У зоні відчуження на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника 22 червня відкриваються велосипедні та водні маршрути.

Про це Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило у Facebook.

Всього діятиме пʼять водних та один велосипедний маршрут:

№ 14: Ріка Уж — ріка Припʼять — місто Чорнобиль;

№ 15: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — ріка Дніпро — село Теремці;

№ 16: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — місто Чорнобиль;

№ 17: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — Залізничний міст;

№ 18: Ріка Дніпро — ріка Припʼять — ріка Брагінка — село Ладижичі;

Веломаршрут: КПП «Зелений мис» — село Оташів — село Куповате — село Опачичі.

У коментарях на запитання про те, чи можна проїхати цим маршрутом своїм транспортом, в агентстві відповіли: «Ні, водним та велотранспортом забезпечують під час екскурсій». Ціни треба уточнювати у туроператорів.

В агентстві наголосили, що маршрути перевірені та безпечні, рівні можливого опромінення не будуть перевищені.