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У Чорнобильському заповіднику відкривають велосипедні та водні маршрути

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Кароліна Ускакович / «Бабель»

У зоні відчуження на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника 22 червня відкриваються велосипедні та водні маршрути.

Про це Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило у Facebook.

Всього діятиме пʼять водних та один велосипедний маршрут:

У коментарях на запитання про те, чи можна проїхати цим маршрутом своїм транспортом, в агентстві відповіли: «Ні, водним та велотранспортом забезпечують під час екскурсій». Ціни треба уточнювати у туроператорів.

В агентстві наголосили, що маршрути перевірені та безпечні, рівні можливого опромінення не будуть перевищені.