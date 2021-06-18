СБУ викрила компанію, яка роками закопувала в землю токсичні відходи на Вінниччині. Відомство попередило про ймовірність екокатастрофи

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СБУ

У Вінницькій області на одному з підприємств робочі упродовж кількох років незаконно утилізували заборонені небезпечні відходи. Щомісяця ділки закопували майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів.

Це могло спричинити екологічну катастрофу, повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізуватися. Втім, щоб отримати фінансову вигоду, ділки приховано вивозили відходи на орендовану у держави ділянку за межами облцентру.

За результатами лабораторних досліджень, у пробах землі виявили хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

документальні матеріали;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 441 (екоцид). Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до пʼятнадцяти років.