Україна заборонила вʼїзд лідеру групи «Земляне»

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Міністерство культури і інформаційної політики внесло російського музиканта Сергія Скачкова, лідера групи «Земляне» до переліку осіб, які створюють загрозу для національної безпеки.

Про це свідчить оновлений перелік на сайті міністерства.

Скачкова внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці, за поданням Служби безпеки України. Таким чином, на цей час в цьому переліку перебувають 200 людей.

Радянсько-російська група «Земляне» відома піснями «Трава у дома» і «Каскадеры». За даними ЗМІ, музиканти виступали в Криму під час незаконного «референдуму» про приєднання до Росії у 2014 році, а у 2016 році виступали на окупованому Донбасі.