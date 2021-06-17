Євро-2020: Нідерланди обіграли Австрію і вийшли в плей-оф

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Збірна Нідерландів перемогла Австрію з рахунком 2:0 в поєдинку групового етапу Євро-2020, який відбудеться в Амстердамі.

Рахунок був відкритий на 11-й хвилині. Нідерландці заробили пенальті, після порушення австрійця Давіда Алаба — він сфолив у штрафній зоні проти Дензела Дюмфріса. Удар виконав Мемфіс Депай.

Другий гол був у другому таймі на 67-й хвилині — забив Дюмфріс.

За підсумками поєдинку Нідерланди виходять в плей-оф (1/8 фіналу). У своїй групі С команда на першому місці, а збірна України на другому (3 очки). Далі йдуть Австрія і Північна Македонія, яка сьогодні програла українській збірній.

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