Порошенко подав позов проти Гордона. Журналіст заявляв про змову пʼятого президента з Путіним
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
Пʼятий президент, депутат «Європейської солідарності» Петро Порошенко подав позов проти журналіста Дмитра Гордона, в якому вимагає визнати недостовірною інформацію про нібито його змову з президентом РФ Володимиром Путіним у 2014 році.
Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».
Ідеться про слова Гордона, що Порошенко за змовою з Путіним наказав українським військовим залишити Маріуполь для російських бойовиків і військ.
У позові вимагється лише визнати інформацію недостовірною. Публічно спростовувати її, вибачатися чи виплачувати компенсацію Гордон не буде.
«Вибачення Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити [...]. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя у 2014 році має принципове значення для суспільства», — заявив адвокат Ілля Новіков.
- 7 травня Гордон в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив, що Порошенко вступив у злочинну змову з Путіним і наказав українській армії залишити Маріуполь. Адвокати Порошенка заявили, що готують позов.
- Гордон відповів, що «із задоволенням» судитиметься.