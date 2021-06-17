Перший за пʼять років китайський екіпаж прибув на свою орбітальну станцію
- Автор:
- Олег Панфілович
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Xdomo Fab / Flickr
Перший за пʼять років китайський екіпаж прибув на Китайську модульну космічну станцію (КМКС).
Про це повідомляє Business Insider.
Китайські державні ЗМІ опублікували кадри стикування корабля «Шеньчжоу-12» з модулем Tianhe — першою частиною станції.
Космонавти Тан Хунбо, Не Хайшен і Лю Бомин проведуть три місяці в базовому відсіку «Тяньхе», який вже перебуває на орбіті. Він оснащений житловими місцями, контрольним центром, силовою і руховою установками, а також системою життєзабезпечення. Екіпаж проведе техобслуговування модуля, зокрема у відкритому космосі.
КМКС стане третьою і найбільшою китайською космічною станцією. Попередню «Тяньгун-2» зняли з орбіти в 2019 році: за час роботи нею скористалися лише два тайконавти, які прожили на станції 30 днів.
Очікується, що повноцінний запуск Китайської модульної космічної станції відбудеться у 2022 році.
- Востаннє тайконавтів відправляли на космічну станцію «Тяньгун-2» в жовтні 2016 року.
- Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу у 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію вже до 2022 року. 29 квітня на орбіту вивели основний модуль Tianhe майбутньої станції. КНР запустить ще 11 ракет для добудови.