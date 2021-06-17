Microsoft отримала нового главу компанії
- Автор:
- Олег Панфілович
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Головою правління компанії Microsoft призначили генерального директора Сатю Наделлу.
Про це пише CNN.
Сатя Наделла обіймав пост генерального директора з 2014 року. Видання зазначає, що в останні роки він допоміг Microsoft стати лідером в області хмарних обчислень, що призвело до зростання доходів і ринкової капіталізації, близькою до $2 трильйонів.
У заяві Microsoft йдеться, що Сатя Наделла був «одноголосно обраний» замість Джона Томпсона на цій посаді.
- У березні 2020 року стало відомо, що засновник компанії Microsoft Білл Гейтс пішов з ради директорів ІТ-гіганта. Тоді ж повідомлялося, що Гейтс залишиться технологічним радником гендиректора корпорації Саті Наделли та інших її керівників.
- Через рік, у травні стало відомо, що Гейтс покинув раду директорів IТ-гіганта через розслідування його сексуальних відносин з підлеглою.
- 3 травня Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення після 27 років шлюбу. Мелінда отримала після розлучення понад $3 млрд.