Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 7,5%

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

«Збереження облікової ставки на рівні 7,5% ухвалене рішенням правління Національного банку України від 17 червня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення ухвалили попри те, що зростання споживчих цін у травні сягнуло 9,5% в річному вимірі, а базова інфляція прискорилася до 6,9% — насамперед через подорожчання соняшникової олії та продуктів харчування, складовою виробництва яких вона є.

Водночас регулятор попередив про згортання антикризових монетарних інструментів, зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Також у Нацбанку зауважили, що готові й надалі підвищувати облікову ставку, якщо з’явиться загроза для досягнення інфляційної цілі — 5% у 2022 році.

Наступне рішення з облікової ставки регулятор ухвалить з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, що буде опублікований у липні.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.

У березні правління Національного банку вперше за два роки підвищило облікову ставку — з 6 до 6,5% річних.

У квітні Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% та погіршив прогноз зростання економіки України.

У червні 2020 року Національний банк вирішив знизити облікову ставку в Україні до найнижчого рівня в історії — 6% річних.