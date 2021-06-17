У Житомирській області затримали літак, який незаконно прилетів із Румунії. Ан-2 намагався втекти від прикордонників

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Державна прикордонна служба України

У Житомирській області затримали літак Ан-2, який незаконно залетів із Румунії та приземлився біля Бердичева.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, літак перетнув кордон у Чернівецькій області, а згодом приземлився на аеродромі неподалік міста Бердичів.

Коли на місце приземлення літака прибули прикордонники, Ан-2 почав рух і піднявся в повітря. Згодом на аеродромі затримали особу, яка із землі координувала дії екіпажу літака.

Після цього Ан-2 знову здійснив посадку. На борту літака перебували три особи, їх теж затримали. Під час огляду місця події виявили радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконних злету та посадки.

Дії затриманих кваліфікуються як порушення правил міжнародних польотів і незаконний перетин держкордону України. Про правопорушення повідомили правоохоронців. Усі обставини з’ясовуються.