Вакцина CureVac показала лише 47% ефективності. Раніше ЄС закупив понад 400 млн доз цього препарату
- Автор:
- Олег Панфілович
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CureVac
Вакцина від коронавірусу німецької компанії CureVac виявилася набагато менш ефективною, ніж ті, які вже застосовуються.
Про це повідомляє Politico.
Компанія оголосила про 47% ефективності проти COVID-19 і заявила, що вакцина «не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності».
За даними компанії, у випробуваннях взяли участь 40 тисяч осіб в 10 країнах Європи та Латинської Америки, в яких циркулюють як мінімум 13 варіантів коронавірусу.
Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання COVID через два тижні після отримання другої дози. У компанії сподівалися на кращий результат, проте відзначають, що «демонструвати високу ефективність в цьому безпрецедентному різноманітті варіантів [коронавірусу] є складним завданням».
Остаточний аналіз очікується наприкінці червня. У звʼязку з цим в компанії сподіваються, що показник ефективності може покращитися. «Оскільки ми наближаємося до остаточного аналізу з мінімум 80 додатковими випадками, загальна ефективність вакцини може змінитися», — зазначив гендиректор компанії Франц Вернер Хаас.
Компанія повідомила про результати досліджень Європейському агентству з лікарських засобів.
- Європейський Союз уклав угоду на постачання 225 млн доз потенційної мРНК-вакцини першого покоління CVnCoV від компанії CureVac ще в листопаді 2020 року. У січні нового року стало відомо, що ЄС очікує вже 405 млн доз вакцини від CureVac.
- Науково-дослідницька медична компанія GlaxoSmithKline і біофармацевтична CureVac обʼєднають зусилля для створення низки нових мРНК-вакцин нового покоління для боротьби з пандемією коронавірусу. Розробка нових препаратів почнеться найближчим часом — орієнтовно вони будуть готові у 2022 році.