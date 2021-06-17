Вакцина CureVac показала лише 47% ефективності. Раніше ЄС закупив понад 400 млн доз цього препарату

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CureVac

Вакцина від коронавірусу німецької компанії CureVac виявилася набагато менш ефективною, ніж ті, які вже застосовуються.

Про це повідомляє Politico.

Компанія оголосила про 47% ефективності проти COVID-19 і заявила, що вакцина «не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності».

За даними компанії, у випробуваннях взяли участь 40 тисяч осіб в 10 країнах Європи та Латинської Америки, в яких циркулюють як мінімум 13 варіантів коронавірусу.

Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання COVID через два тижні після отримання другої дози. У компанії сподівалися на кращий результат, проте відзначають, що «демонструвати високу ефективність в цьому безпрецедентному різноманітті варіантів [коронавірусу] є складним завданням».

Остаточний аналіз очікується наприкінці червня. У звʼязку з цим в компанії сподіваються, що показник ефективності може покращитися. «Оскільки ми наближаємося до остаточного аналізу з мінімум 80 додатковими випадками, загальна ефективність вакцини може змінитися», — зазначив гендиректор компанії Франц Вернер Хаас.

Компанія повідомила про результати досліджень Європейському агентству з лікарських засобів.