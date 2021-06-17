Китай вперше за пʼять років відправив екіпаж у космос

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Китай у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже пʼять років відправив на орбіту трьох космонавтів. Вони працюватимуть на Китайській модульній космічній станції (КМКС).

Запуск ракети «Шеньчжоу-12» транслювало державне телебачення Китаю.

Як зазначається, космонавти Тан Хунбо, Не Хайшен і Лю Бомин проведуть три місяці в базовому відсіку «Тяньхе», який вже перебуває на орбіті. Він оснащений житловими місцями, контрольним центром, силовою і руховою установками, а також системою життєзабезпечення. Екіпаж проведе техобслуговування модуля, зокрема у відкритому космосі.

КМКС стане третьою і найбільшою китайською космічною станцією. Попередню «Тяньгун-2» зняли з орбіти в 2019 році: за час роботи нею скористалися лише два тайконавти, які прожили на станції 30 днів.