Китай вперше за пʼять років відправив екіпаж у космос
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Скриншот / Youtube
Китай у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже пʼять років відправив на орбіту трьох космонавтів. Вони працюватимуть на Китайській модульній космічній станції (КМКС).
Запуск ракети «Шеньчжоу-12» транслювало державне телебачення Китаю.
Як зазначається, космонавти Тан Хунбо, Не Хайшен і Лю Бомин проведуть три місяці в базовому відсіку «Тяньхе», який вже перебуває на орбіті. Він оснащений житловими місцями, контрольним центром, силовою і руховою установками, а також системою життєзабезпечення. Екіпаж проведе техобслуговування модуля, зокрема у відкритому космосі.
КМКС стане третьою і найбільшою китайською космічною станцією. Попередню «Тяньгун-2» зняли з орбіти в 2019 році: за час роботи нею скористалися лише два тайконавти, які прожили на станції 30 днів.
- Востаннє тайконавтів відправляли на космічну станцію «Тяньгун-2» в жовтні 2016 року.
- Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу у 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію вже до 2022 року. 29 квітня на орбіту вивели основний модуль Tianhe майбутньої станції. КНР запустить ще 11 ракет для добудови.