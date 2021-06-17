В Україні за добу понад 1 100 нових хворих на ковід. Вакцинували понад 76 тисяч
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Немеш Янош / УНІАН
В Україні за добу 16 червня виявили 1 188 нових випадків коронавірусу. Водночас вакцинували 76 538 людей.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.
Найбільше нових випадків зареєстрували у місті Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
Також за минулу добу одужали 4 682 людини і померли 55, шпиталізували 601 українця.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 227 225 людей, померли 51 902 з них, а одужали 2 145 660.
Що стосується вакцинації, то 16 червня першу дозу отримали 50 818 людей, другу — 25 720. Загалом з початку кампанії щеплення зробили 1 907 685 людям.
- В Україні вже працює понад 50 центрів вакцинації в 15 областях і Києві. У столиці в найближчі вихідні масово не вакцинуватимуть населення у звʼязку з майбутніми святами.
- МОЗ планує до Дня Незалежності вийти на 220 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.