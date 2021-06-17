В Украине за сутки более 1 100 новых больных ковидом. Вакцинировали более 76 тысяч

В Украине за сутки 16 июня выявили 1 188 новых случаев коронавируса. В то же время вакцинировали 76 538 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в городе Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.