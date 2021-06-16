Зустріч у Женеві: Байден розповів про домовленості з Путіним щодо України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Al Drago / Stringer
Президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції після зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників.
«Я підтвердив непохитну прихильність США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати докладати зусиль у дипломатії для виконання Мінських угод», — сказав Байден.
Він зазначив, що «Путін не сперечався» з ним у питанні України і вони обмінялися своїми баченнями вирішення конфлікту на Донбасі.
При цьому Байден конкретно не вказав, які саме були розбіжності. Він лише зазначив, що сторони готові «взаємодіяти» у вирішенні цього питання.
- До саміту Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму, а також війну на Донбасі.
- Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно».