Spotify запустила свій аналог Clubhouse — платформу Greenroom
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Стримінгова аудіоплатформа Spotify представила свій аналог соцмережі Clubhouse для голосового спілкування — платформу Greenroom.
Про це повідомила пресслужба Spotify.
Додаток Greenroom вже є на iOS і Android у 135 країнах світу, але поки тільки англійською мовою.
Додаток дозволяє створювати аудіокомнати (може будь-який користувач) через обліковий запис Spotify з більшістю тих самих функцій, які є у багатьох інших аудіоплатформ. Кімнати вміщають до тисячі людей, а кожен учасник може висловитися після дозволу ведучого.
У додатку також є текстовий чат, який можна відключити, а після закінчення ефіру його запис можна скачати і відредагувати (перетворити на подкаст).
Найближчим часом Spotify запустить фонд допомоги творцям контенту для монетизації. Це допоможе залучити авторів на платформу.
- Раніше Spotify оголосив про запуск тарифу Hi-Fi, який дозволить користувачам слухати аудіозаписи в CD-якості (бітрейт 1411,2 Кбіт/с). Зараз музика і подкасти у Spotify доступні в якості 320 Кбіт/с.
- У січні 2021 року стало відомо, що Spotify запатентувала технологію, яка дозволяє аналізувати голос користувача і пропонувати йому пісні з урахуванням емоційного стану, гендеру, віку й акценту. Ліцензія дозволить компанії збирати дані про оточення та настрій своїх передплатників завдяки методу розпізнавання мовлення.