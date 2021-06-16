Spotify запустила свій аналог Clubhouse — платформу Greenroom

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Стримінгова аудіоплатформа Spotify представила свій аналог соцмережі Clubhouse для голосового спілкування — платформу Greenroom.

Про це повідомила пресслужба Spotify.

Додаток Greenroom вже є на iOS і Android у 135 країнах світу, але поки тільки англійською мовою.

Додаток дозволяє створювати аудіокомнати (може будь-який користувач) через обліковий запис Spotify з більшістю тих самих функцій, які є у багатьох інших аудіоплатформ. Кімнати вміщають до тисячі людей, а кожен учасник може висловитися після дозволу ведучого.

Spotify

У додатку також є текстовий чат, який можна відключити, а після закінчення ефіру його запис можна скачати і відредагувати (перетворити на подкаст).

Найближчим часом Spotify запустить фонд допомоги творцям контенту для монетизації. Це допоможе залучити авторів на платформу.