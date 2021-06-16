НБУ дозволив українцям відкривати рахунки у банках за допомогою документів у «Дії»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Національний банк дозволив українцям відкривати рахунки у банках використовуючи документи у додатку «Дія».

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У середу НБУ унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків. Зокрема, регулятор надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку електронний паспорт, електронний паспорт для виїзду за кордон, електронне свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку «Дія».