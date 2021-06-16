«Одні з найбільш закритих у світі даних». Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів митних декларацій

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство цифрової трансформації та Державна митна служба оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій.

Про це повідомляється на сторінці Мінцифри.

Декларації оформлювалися з лютого 2020 року. «Ці дані були одними з найбільш закритих у світі. Україна — одна з перших країн у світі, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації», — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві пояснили, що дані відкрили, аби українські підприємці могли переглядати експортно-імпортні декларації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

«Щоб можна було спиратися на підтверджені та офіційні дані, щоб органи державної влади могли ефективніше взаємодіяти з бізнесом», — підкреслили у відомстві. Повідомляється, що дані оновлюватимуться щомісячно, а інформація про експортно-імпортні операції відкрита відповідно до вимог українського законодавства.