Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні

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Pikist

Влада Словеніії оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоровʼя Янез Поклукар.

«Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства», — сказав він у відеозверненні. Міністр підкреслив, що вакцинація, як і раніше, залишається «основним громадським засобом охорони здоровʼя».

«Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації», — сказав Поклукар.

Як повідомляють ЗМІ, 15 червня в Словенії був скасований надзвичайний стан, який тривав в країні майже півтора року.