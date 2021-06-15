Bihus.Info: Син Авакова і чиновники Офісу президента їздять з номерами прикриття, хоча такого права не мають

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Низка чиновників Офісу президента, син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр, сам голова МВС, а також деякі депутати використовують номери прикриття, хоча такого права не мають.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Номери прикриття, які ніде не зареєстровані і не внесені в базу Міністерства внутрішніх справ, можуть використовувати тільки оперативні співробітники правоохоронних органів (під час слідчих дій) і держохорони, яка захищає вищих посадових осіб.

Чиновники ОП, депутати і син Авакова за законом не можуть користуватися цими привілеями.

За даними журналістів, і їх записів, номери прикриття використовують помічник президента Сергій Шефір (його спіймали на перевищенні швидкості на Столичному шосе), голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови ОП Кирил Тимошенко (номера на кількох авто), нардеп «Слуги народу» Андрія Клочко, депутат ОПзЖ Ілля Кива (регулярно змінює номери) і його однопартієць Вадим Рабинович.

Крім Авакових, номери прикриття є і у колишнього депутата, бізнес партнер сімʼї Авакова Ігоря Котвіцького.

Журналісти зазначають, що якщо дорожні камери фіксують перевищення швидкості автомобілів з фейковими номерами, то таких водіїв не оштрафують — номери не привʼязані до власників.

Головний сервісний центр МВС підтвердив інформацію журналістів за номерами.