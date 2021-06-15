Bihus.Info: Сын Авакова и чиновники Офиса президента ездят с номерами прикрытия, хотя такого права не имеют

Ряд чиновников Офиса президента, сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр, сам глава МВД, а также некоторые депутаты используют номера прикрытия, хотя такого права не имеют.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Номера прикрытия, которые нигде не зарегистрированы и не внесены в базу Министерства внутренних дел, могут использовать только оперативные сотрудники правоохранительных органов (во время следственных действий) и госохраны, которая защищает высших должностных лиц.

Чиновники ОП, депутаты и сын Авакова по закону не могут пользоваться этими привилегиями.

По данным журналистов, и их записей, номера прикрытия используют помощник президента Сергей Шефир (его поймали на превышении скорости на Столичном шоссе), глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко (номера на нескольких авто), нардеп «Слуги народа» Андрея Клочко, депутат ОПзЖ Илья Кива (регулярно меняет номера) и его однопартиец Вадим Рабинович.

Кроме Аваковых, номера прикрытие есть и у бывшего депутата, бизнес партнер семьи Авакова Игоря Котвицкого.

Журналисты отмечают, что если дорожные камеры фиксируют превышение скорости автомобилей с фейковыми номерами, то таких водителей не оштрафуют — номера не привязаны к владельцам.

Главный сервисный центр МВД подтвердил информацию журналистов по номерам.