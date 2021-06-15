У мережу до анонсу «злили» скриншоти нової ОС Windows 11 Pro

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На найбільшому китайському сайті Baidu до офіційного релізу Microsoft виклали скриншоти інтерфейсу майбутньої операційної системи Windows 11 Pro.

Про це пише The Verge, чий редактор Том Воррен підтвердив витік і виклав у своєму Twitter запис з робочого столу і новий звук заставки.

Скриншоти показують, що меню «Пуск» буде змінено, як і панель задач. Іконки на панелі будуть у центрі, як у MacOS. Меню «Пуск» є спрощеною версією того, що зараз існує в Windows 10, — без «живих» плиток.

Загалом «Робочий стіл», «Мій компʼютер» і папки буду звичними.

Microsoft раніше оголосила, що 24 червня планує презентувати наступне покоління ОС Windows.