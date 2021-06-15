Чиновників ЗСУ судитимуть за схему з медмасками для військових

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За схему «відкату» на постачанні у війська медичних масок судитимуть полковника медичної служби Збройних сил, командира медроти однієї з бригад і колишнього чиновника Держінспекції енергетичного нагляду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Під час вже завершеного розслідування було встановлено, що в травні-серпні 2020 року чиновники отримали від підприємця «відкат» за укладення з його фірмою договору на закупівлю одноразових медичних масок. Вони проконтролювали укладення контракту з Міноборони, прийняли маски без необхідних документів і забезпечили повну оплату вартості товару, незважаючи на низку порушень.

В Офісі генпрокурора в серпні 2020 року повідомили, що «відкат» чиновникам визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски. Вони повинні були отримати 998 тисяч гривень, але після передачі останньої частини хабаря всіх трьох затримали.

Зазначені особи звинувачуються в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК). Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади (3 років) або з конфіскацією майна.