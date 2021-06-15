Зеленський: «Центренерго» та Одеський припортовий завод підготовлені до продажу

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Пресслужба Офісу президента України

Держава підготувала до продажу свою частку в «Центренерго» та Одеському припортовому заводі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів», повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вважаю, що важлива приватизація «Центренерго». На сьогодні ми почистили компанію від багатьох впливових груп і «Центренерго» відкрито. Так само і Одеський припортовий завод. Я вважаю, що він на сьогодні готовий», — сказав він.

Зеленський зазначив, що під час продажу великих підприємств найважливішими є зобов’язання потенційних інвесторів вкладати у модернізацію підприємств, а також стабільне надходження податків від їх господарської діяльності.

«Важливо, не скільки на вході отримає держава, а скільки потім — від податків щомісяця, щороку. Бізнес — це не про купи-продай, це не про посередництво, бізнес — це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї», — сказав президент.