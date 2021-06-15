Прокуратура вимагає від Мінʼюсту закрити Херсонське СІЗО. Комплекс перебуває в аварійному стані
- Автор:
- Олег Панфілович
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Офіс генерального прокурора
Офіс генерального прокурора вимагає закрити Херсонський слідчий ізолятор через незадовільний стан приміщень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Перевірка виявила, що фактично для тримання в’язнів у СІЗО функціонує лише один корпус. Експлуатацію режимних корпусів № 2 і № 3 припинили ще у 2014 році, оскільки їх визнали аварійними. Ув’язнених перевели до Миколаївського слідчого ізолятора, а також до дільниць слідчого ізолятора при Північній виправній колонії № 90 і Дар’ївській виправній колонії № 10.
У корпусі № 1 наразі тримають 427 осіб при ліміті у 277. Це призводить до того, що житлова площа на кожну зі взятих під варту і засуджених осіб фактично становить від 1,3 до 1,8 кв. м, що є порушенням не лише національного законодавства, але й ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
За підсумками перевірки міністру юстиції внесли документ реагування. «Ми маємо припинити порушення прав в’язнів у Херсонському СІЗО, тому я сьогодні вніс вказівку міністру юстиції з вимогою негайно вирішити питання про припинення використання аварійних приміщень і направлення вʼязнів до інших установ попереднього ув’язнення», — заявив заступник генпрокурора Олексій Симоненко.
За його словами, увʼязнених можна перевести до вже згаданих Північної колонії № 90 і Дарʼївської колонії № 10. Також їх можна розмістити в Миколаївському та Одеському слідчих ізоляторах.
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