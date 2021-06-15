Прокуратура вимагає від Мінʼюсту закрити Херсонське СІЗО. Комплекс перебуває в аварійному стані

Новини

Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора вимагає закрити Херсонський слідчий ізолятор через незадовільний стан приміщень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Перевірка виявила, що фактично для тримання в’язнів у СІЗО функціонує лише один корпус. Експлуатацію режимних корпусів № 2 і № 3 припинили ще у 2014 році, оскільки їх визнали аварійними. Ув’язнених перевели до Миколаївського слідчого ізолятора, а також до дільниць слідчого ізолятора при Північній виправній колонії № 90 і Дар’ївській виправній колонії № 10.

У корпусі № 1 наразі тримають 427 осіб при ліміті у 277. Це призводить до того, що житлова площа на кожну зі взятих під варту і засуджених осіб фактично становить від 1,3 до 1,8 кв. м, що є порушенням не лише національного законодавства, але й ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За підсумками перевірки міністру юстиції внесли документ реагування. «Ми маємо припинити порушення прав в’язнів у Херсонському СІЗО, тому я сьогодні вніс вказівку міністру юстиції з вимогою негайно вирішити питання про припинення використання аварійних приміщень і направлення вʼязнів до інших установ попереднього ув’язнення», — заявив заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

За його словами, увʼязнених можна перевести до вже згаданих Північної колонії № 90 і Дарʼївської колонії № 10. Також їх можна розмістити в Миколаївському та Одеському слідчих ізоляторах.