Партія «Голос» відкликала свої підписи з постанови про включення до порядку денного закону про дубляж фільмів

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УНІАН

Депутати парламентської фракції «Голос» Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин і Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроєктів № 5554 та № 5554-1 про відтермінування українського дубляжу у фільмах.

Про це йдеться в заяві партії.

«Голос» називає це голосування «помилкою», адже ці два законопроєкти начебто з’явилися останньої миті серед 27 інших (зокрема, про територіальну оборону). Найкращим варіантом «Голос» називає провалити голосування за постанову про включення до порядку денного, а після цього, вилучивши законопроєкт № 5554, решту законів внести до порядку денного.

Партія наголосила, що не підтримує жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову.

Нагадаємо, що в партії «Голос» зараз розкол. На початку року десять депутатів перейшли в опозицію до керівництва партії та заявили про узурпацію влади головою «Голосу» Кірою Рудик. Тоді керівник парламентської фракції партії Ярослав Железняк натякав, що невдоволені можуть вийти з партії. Ця ситуація із підписами частини «Голосу» під постановою теж викликала суперечки. Так, наприклад, Олександра Устінова й Ольга Стефанішина, які перебувають в опозиції до керівництва, розкритикували своїх колег по партії. На це Железняк відповів, що сподівається, що вони й на засіданні комітету виступатимуть проти цих законопроєктів, а не тільки у Facebook.

Що передбачають законопроєкти № 5554 і № 5554-1?

Вони відтерміновують на фактично невизначений період обовʼязковий український дубляж фільмів і телепродукції, зокрема російськомовної. Законопроєкт № 5554 передбачає відтермінування на «після карантину» вимог щодо поширення та показів фільмів державною мовою. Пропонується, щоб обовʼязковий український дубляж набув чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.