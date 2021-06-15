Суд у Франції оштрафував IKEA на мільйон євро у справі про стеження за своїми співробітниками

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Суд у Франції оштрафував шведського виробника меблів IKEA на €1 мільйон після того, як зʼясувалося, що компанія стежила за своїми співробітниками.

Про це пише BBC.

Колишній глава французького відділення IKEA Жан-Луї Байо отримав два роки умовно і повинен виплатити штраф у €50 тисяч.

IKEA France в суді розглядалася як юридична особа разом з кількома її колишніми керівниками. Прокурори стверджують, що французький підрозділ створив «шпигунську систему». Серед 15 осіб на лаві підсудних — керівники вищої ланки (зокрема, колишній генеральний директор і колишні менеджери магазинів) і четверо поліцейських, які передавали конфіденційну інформацію. Звинувачення проти них включають незаконне збирання особистої інформації, отримання незаконно зібраної особистої інформації та порушення професійної конфіденційності.

Звинувачення вперше зʼявилися у 2012 році після того, як інсайдер IKEA злив сатиричній газеті Le Canard Enchaîné електронне листування між компанією і приватною охоронною фірмою. У листах йшлося про те, що фірма нібито прагнула отримати доступ до інформації про свої чинних і потенційних співробітників з поліцейської бази даних. Також в матеріалах справи йдеться, що компанія хотіла дізнатися розмір зарплати окремих клієнтів.