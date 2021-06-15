Євро-2020: Іспанія і Швеція зіграли внічию, лідер групи Е — Словаччина

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Збірні Іспанії та Швеції (Група Е) зіграли внічию (0:0) в матчі першого туру групового турніру Євро-2020, який проходив в іспанській Севільї.

Іспанці майже всю гру володіли мʼячем, але упустили кілька можливостей відкрити рахунок. У шведів шанс забити був двічі. Іспанці завдали 17 ударів по воротах, а шведи — 4. За матч була всього одна жовта картка — її отримав шведський захисник Мікаель Лустіг.

Обидві команди набрали по одному очку і ділять друге-третє місця в групі Е. У цій групі лідирує збірна Словаччини (три очки), яка обіграла Польщу з рахунком 2:1. У поляків нуль очок і останнє місце.

19 червня в наступному турі Іспанія гратиме з Польщею, а 18 червня Швеція зі Словаччиною.