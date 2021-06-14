CNN: США вивчають інформацію про витік на атомній електростанції в Китаї

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Влада США перевіряє інформацію про «неминучу радіологічну загрозу» на китайській атомній електростанції «Тайшань» через витік ядерних матеріалів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

На порушення експлуатації АЕС китайською владою поскаржилася французька компанія Framatome, яка частково володіє електростанцією. При цьому Вашингтон вважає, що поки ситуація не становить серйозної загрози.

Framatome направила скаргу Міністерству енергетики США 8 червня. У листі компанії йдеться, що китайський регулятор — Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) — підвищує допустимі межі виявлення радіації за межами АЕС, щоб не допустити її закриття. «Ситуація є неминучою радіологічною загрозою для станції і населення, і Framatome терміново запрошує дозвіл на передачу технічних даних і допомоги, яка може знадобитися для повернення станції до нормальної роботи», — наголошується у скарзі.

Французька компанія попросила США погодити надання американською стороною допомоги для усунення проблем на китайській АЕС. Як зазначає CNN, для надання міжнародної допомоги є тільки дві причини, однією з яких якраз є згадана в листі «неминуча радіологічна загроза».

Як розповідає одно з джерел CNN, адміністрація США вважає, що ситуація на АЕС поки що «не досягла критичного рівня» і не несе серйозної загрози безпеці співробітників електростанції або місцевим жителям.

При цьому на самій АЕС заявили, що всі її показники «в нормі». У заяві електростанції від 13 червня мовиться, що два ядерні реактори «Тайшань» перебувають «в робочому стані». При цьому уточнюється, що на другому енергоблоці недавно відбувся «капітальний ремонт», але його причини не вказані.

АЕС «Тайшань» розташована в провінції Гуандун на південному сході Китаю. Електростанція побудована на узбережжі Південно-Китайського моря. АЕС містить два енергоблоки з реакторами потужністю по 1 750 МВт (реактори EPR були створені французькою компанією Areva). Будівництво першого енергоблоку розпочалося в жовтні 2009 року, другого — в квітні 2010 року. Framatome — постачальник ядерного устаткування і послуг для АЕС, з нею укладено контракт на будівництво і експлуатацію станції.