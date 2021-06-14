З 1 липня «Укрзалізниця» запускає два додаткові потяги до Одеси
- Автор:
- Софія Телішевська
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Videvo
«Укрзалізниця» призначила додатковий нічний швидкий потяг № 132/131 Одеса — Житомир через Вінницю, який почне курсувати з 1 липня у непарні числа місяця.
Про це повідомила пресслужба залізниці.
Потяг № 132/131 Одеса — Житомир відправлятиметься з Житомира о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 2:12, а до Одеси — о 9:29.
Зворотно з Одеси поїзд відправлятиметься о 12:27, а до Вінниці прибуватиме о 19:25. На кінцевій у Житомирі потяг буде о 22:10.
Передбачено також зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольськ та інші.
- Раніше «Укрзалізниця» анонсувала додаткові потяги з Лисичанська, Кривого Рогу, Дніпра, Харкова до Одеси, Генічеська і Бердянська.
- «Укрзалізниця» 3 червня запустила додаткові потяги в напрямку Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.
- До цього УЗ відновила міжнародне сполучення з Києва до Відня через Будапешт.