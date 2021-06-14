З 1 липня «Укрзалізниця» запускає два додаткові потяги до Одеси

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«Укрзалізниця» призначила додатковий нічний швидкий потяг № 132/131 Одеса — Житомир через Вінницю, який почне курсувати з 1 липня у непарні числа місяця.

Про це повідомила пресслужба залізниці.

Потяг № 132/131 Одеса — Житомир відправлятиметься з Житомира о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 2:12, а до Одеси — о 9:29.

Зворотно з Одеси поїзд відправлятиметься о 12:27, а до Вінниці прибуватиме о 19:25. На кінцевій у Житомирі потяг буде о 22:10.

Передбачено також зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольськ та інші.