В Індії помер голова (імовірно) найбільшої родини у світі: у нього 38 дружин і 89 дітей

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В Індії, у штаті Мізорам помер 76-річний чоловік Зіона Чана, який вважається главою найбільшої сімʼї у світі. Про це повідомляє BBC.

Чана — глава релігійної секти, яка практикує полігамію. Він залишив після себе 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків (за іншими даними — 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і одного правнука). Його смерть «із важким серцем» підтвердив головний міністр Мізораму. Повідомляється, що Чана страждав на діабет і гіпертонію.

Лікарі повідомили інформаційному агентству PTI, що стан Чана погіршився вдома, його шпиталізували, а пізніше він помер.

Важко сказати, чи справді Чана була головою найбільшої сімʼї у світі, оскільки є й інші, які претендують на цей титул. Також складно оцінити точний розмір його сімʼї. Щонайменше в одному звіті стверджується, що його родина складається з 181 людини. У місцевих новинах він згадується як володар «світового рекорду».

Незалежно від того, є світовий рекорд чи ні, Чана і його сімʼя — свого роду місцева сенсація, яка приваблює туристів у село на північному сході Індії. Величезна сімʼя живе разом у чотириповерховому будинку під назвою «Будинок нового покоління на 100 кімнат». За повідомленнями місцевих ЗМІ, його дружини живуть у гуртожитку поруч з особистою спальнею Чана. Маєток є головною туристичною визначною памʼяткою штату, і люди з усього світу відвідують село, щоб познайомитися зі способом життя сімʼї.

Чана народився у 1945 році. Він познайомився зі своєю першою дружиною, яка старша за нього на три роки, коли йому було 17 років. Сімʼя належить до християнської секти Chana Pawl, яку заснував дід Чани у 1942 році та яка налічує приблизно 2 тисячі послідовників. Усі вони живуть навколо будинку Чани.