У Новій Зеландії на аукціоні продали найдорожчу кімнатну рослину

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Trade Me

У Новій Зеландії на аукціоні продали кімнатну рослину з девʼятьма листками за рекордні $19 297. Про це повідомляє CNN.

Рослина називається рафідофора тетрасперма. Представниця аукціону Trade Me Міллі Сильвестр сказала CNN, що ця рослина була найдорожчою кімнатною рослиною, яку коли-небудь продавали на аукціоні.

«Кімнатні рослини стали «родзинками» за останні пару років. Ми бачимо, як ціни ростуть і ростуть у міру того, як новозеландці підхоплюють цю нову тенденцію», — сказала вона.

«У цієї рослини 8 листків, а девʼятий ось-ось розпуститься. Кожен листок має відмінну строкатість, як і стебло, і добре вкорінюється в 14-сантиметровому горщику», — йдеться в описі рослини.

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