У Новій Зеландії на аукціоні продали найдорожчу кімнатну рослину
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Trade Me
У Новій Зеландії на аукціоні продали кімнатну рослину з девʼятьма листками за рекордні $19 297. Про це повідомляє CNN.
Рослина називається рафідофора тетрасперма. Представниця аукціону Trade Me Міллі Сильвестр сказала CNN, що ця рослина була найдорожчою кімнатною рослиною, яку коли-небудь продавали на аукціоні.
«Кімнатні рослини стали «родзинками» за останні пару років. Ми бачимо, як ціни ростуть і ростуть у міру того, як новозеландці підхоплюють цю нову тенденцію», — сказала вона.
«У цієї рослини 8 листків, а девʼятий ось-ось розпуститься. Кожен листок має відмінну строкатість, як і стебло, і добре вкорінюється в 14-сантиметровому горщику», — йдеться в описі рослини.
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