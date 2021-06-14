Президента Бразилії Болсонару вдруге оштрафували за відсутність маски
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Andressa Anholete / Stringer / Getty Images
Президента Бразилії Жаїра Болсонару оштрафували за порушення карантинних обмежень під час масового заходу в Сан-Паулу.
Про це повідомляє Le Figaro.
Як зазначається, у суботу, 12 червня, Болсонару, його син Едуардо і міністр інфраструктури Тарчізіо Гомеш взяли участь у багатотисячному мотопробігу байкерів вулицями Сан-Паулу Accelerate for Christ.
Болсонару та його супровідників оштрафували на 552 бразильських реали (приблизно $108) за відсутність масок та ігнорування соціальної дистанції.
Під час звернення до натовпу прихильників із прапорами Болсонару виступив проти застосування захисних масок, заявивши, що вакциновані люди не повинні їх носити.
«Передача вірусу від вакцинованої людини неможлива», — сказав він.
Зазначимо, науковці наразі не встановили, можуть вакциновані люди бути заразними чи ні.
- У травні Болсонару також оштрафували за порушення карантинних обмежень. Лідер Бразилії під час відвідин міста Асайландія зібрав натовп людей, але був без захисної маски.
- Болсонару відомий як противник введення карантинних обмежень. Він применшує небезпечність коронавірусу, обіцяє вакцинуватися останнім у Бразилії та закликає громадян «не скиглити».
- Загалом від початку пандемії у Бразилії зафіксували понад 17 мільйонів випадків, понад 487 тисяч із них — летальні. Країна на третьому місці (після США та Індії) за кількістю хворих.