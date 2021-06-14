Президента Бразилії Болсонару вдруге оштрафували за відсутність маски

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Andressa Anholete / Stringer / Getty Images

Президента Бразилії Жаїра Болсонару оштрафували за порушення карантинних обмежень під час масового заходу в Сан-Паулу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як зазначається, у суботу, 12 червня, Болсонару, його син Едуардо і міністр інфраструктури Тарчізіо Гомеш взяли участь у багатотисячному мотопробігу байкерів вулицями Сан-Паулу Accelerate for Christ.

Болсонару та його супровідників оштрафували на 552 бразильських реали (приблизно $108) за відсутність масок та ігнорування соціальної дистанції.

Під час звернення до натовпу прихильників із прапорами Болсонару виступив проти застосування захисних масок, заявивши, що вакциновані люди не повинні їх носити.

«Передача вірусу від вакцинованої людини неможлива», — сказав він.

Зазначимо, науковці наразі не встановили, можуть вакциновані люди бути заразними чи ні.