Tesla відновить продаж авто за біткоїни, коли криптовалюта стане на 50% екологічно чистою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Daniel Oberhaus / Flickr
Американський автовиробник Tesla знову почне продавати машини за біткоїни, коли отримання цього виду криптовалюти стане більшою мірою екологічно чистим.
Про це повідомив у Twitter глава компанії Ілон Маск.
Він зазначив, що у майбутньому Tesla знову буде дозволяти транзакції з біткоїнами — але це станеться, коли криптовалюта буде вироблена з приблизно 50% зеленої енергії (із екологічно чистих джерел).
Маск опублікував це повідомлення як коментар до публікації, в якій наводилися твердження про його можливу причетність до махінацій з криптовалютою.
Як пише Bloomberg, після цього твіту Маска вартість Bitcoin підскочила на 9% і була $39 тисяч.
На початку цього року Tesla оголосила про те, що починає продавати автомобілі за криптовалюту .У травні Маск заявив, що Tesla припиняє приймати біткоїни через те, що методи отримання цієї криптовалюти не є екологічно чистими.
- У лютому Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск це не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти.
- Сам Ілон Маск активно просуває жартівливу криптовалюту Dogecoin. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном».