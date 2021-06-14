«Легенда ніколи не помирає». Син Чапкіса повідомив про смерть видатного хореографа

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Видатний український хореограф Григорій Чапкіс помер у віці 91 року. Офіційна причина смерті народного артиста не відома, але рідні кажуть, що він помер від старості.

Про це син хореографа Грег Чапкіс повідомив у Facebook.

«Спочивай з миром, батьку. Легенда ніколи не помирає», — написав він.

Хореограф останнім часом багато хворів, зокрема, в грудні 2020 року потрапив до лікарні з пневмонією. Після одужання він не зміг повністю відновитися і вже у січні Чапкіса знову госпіталізували, але цього разу вже з хворобою печінки.

Чапкіс розпочав свою карʼєру з Київського інституту культури та студії при оперному театрі. Під час гастролей він спілкувався із засновником Китайської комуністичної партії Мао Цзедуном, кубинським диктатором Фіделем Кастро та іспанським художником Сальвадором Далі.

Після цього Чапкіс працював хореографом у театрі імені Івана Франка, що у Києві, а також виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР. Крім того, він був головним майстром танцю Віденського балу і заснував власну школу танців.

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У лютому 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.