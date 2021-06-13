Джокович вдруге у карʼєрі тріумфував на «Ролан Гаррос-2021»

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Сербський тенісист Новак Джокович здобув другу у кар’єрі перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції («Ролан Гаррос-2021»). У фіналі другого у сезоні турніру серії Grand Slam він переміг грека Стефаноса Циципаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Про це повідомляє AFP News Agency.

Вперше Джокович святкував тріумф у Парижі у 2016 році. Головний поєдинок турніру тривав пʼять сетів упродовж чотирьох годин і 12 хвилин.

Циципас виграв перші дві партії, але сербу вдалося змінити хід поєдинку і він впевнено виграв три наступні сети. Для Джоковича це 19-та перемога на турнірах серії Grand Slam.

Наступний турнір серії Grand Slam, Вімблдонський турнір (Wimbledon), почнеться у Лондоні 28 червня.