Королева Єлизавета нагородила розробників вакцини AstraZeneca лицарськими титулами

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Cheshire East Council / Flickr

Королева Великої Британії Єлизавета II нагородила розробників вакцини AstraZeneca титулами лицарів.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Нагородження відбулося під час традиційного святкування Дня королеви. Титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca. Також відзначили двох жінок: професорку Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи з вакцин від COVID-19 Кейт Бінгем. Вони отримали звання кавалерствених дам – жіночий аналог лицарського титулу.

Всього було нагороджено різними відзнаками 1129 осіб. Більшість отримали відзнаки за свою діяльність у протидії пандемії коронавірусу – від надання благодійної допомоги сфері охорони здоров’я до підтримки критичної інфраструктури.