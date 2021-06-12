Королева Єлизавета нагородила розробників вакцини AstraZeneca лицарськими титулами
- Автор:
- Олег Панфілович
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Cheshire East Council / Flickr
Королева Великої Британії Єлизавета II нагородила розробників вакцини AstraZeneca титулами лицарів.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Нагородження відбулося під час традиційного святкування Дня королеви. Титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca. Також відзначили двох жінок: професорку Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи з вакцин від COVID-19 Кейт Бінгем. Вони отримали звання кавалерствених дам – жіночий аналог лицарського титулу.
Всього було нагороджено різними відзнаками 1129 осіб. Більшість отримали відзнаки за свою діяльність у протидії пандемії коронавірусу – від надання благодійної допомоги сфері охорони здоров’я до підтримки критичної інфраструктури.
- Вакцину розробили Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Цей препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада. Вакцина AstraZeneca схвалена до використання й в Україні.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство, проте, додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.