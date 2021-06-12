Шрі-Ланка вимагає $40 млн за екологічну катастрофу через згоріле судно

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Влада Шрі-Ланки вимагає $40 мільйонів компенсації від оператора судна X-Press Pearl, яке спровокувало екологічну катастрофу.

Про це пише Associated Press.

Генеральний прокурор Шрі-Ланки направив документи юристам, які представляють інтереси компанії X-Press Feeders. При цьому, роботи з оцінки збитків ще тривають. Поки вказана сума розрахована на покриття витрат за рятувальні роботи.

Сума компенсації ймовірно збільшиться після точної оцінки збитку від розлиття нафти у море.