У Пакистані за відмову від вакцинації блокуватимуть мобільний звʼязок
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада пакистанської провінції Сінд оголосила про запровадження своєрідного покарання за відмову від вакцинації проти коронавірусу — людям блокуватимуть мобільний звʼязок. Блокуванням буде займатися Державне агентство звʼязку.
Про це пише The Hindu.
Покарають також держслужбовців, які відмовляться від вакцинації. З липня такі особи можуть залишитися без заробітної плати.
У той же час, вакцинованим громадянам дозволять відвідувати кінотеатри, святкові зали і святині, а в районах з більш ніж 20% щеплених скасують обмеження для роботи підприємств.
Видання зазначає, що недовіра до вакцинації викликана побоюванням побічних ефектів і дезінформацією, але в останні кілька тижнів вакцинація прискорилася. На день середній показник 200 тисяч доз, але з урахуванням, що в країні живе 220 млн осіб, то ця цифра мала.